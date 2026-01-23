Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo di WEF Davos: 1.000 Tambang Ilegal Ditutup, Penegakan Hukum Terbesar dalam Sejarah

Jumat, 23 Januari 2026 – 12:52 WIB
Presiden Prabowo saat berpidato di WEF, Davos, Swiss, pada Kamis (22/1) malam. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam melawan berbagai praktik ilegal.

Di hadapan para pemimpin dunia, pelaku usaha, dan tokoh-tokoh dunia yang hadir dalam The World Economic Forum (WEF) 2026, dia mengaku sudah menindak 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di sektor kehutanan dan sumber daya alam yang disebut paling berani sepanjang sejarah Indonesia.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujar Prabowo saat berpidato di WEF, Davos, Swiss, pada Kamis (22/1) malam

Prabowo menyebutkan di usia pemerintahannya yang baru satu tahun, jajarannya berhasil menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal.

Dia juga telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan karena terbukti melanggar hukum dengan membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” kata dia.

Tak cuma itu, Prabowo memamerkan capaian kerja aparat penegak hukum yang mengungkap penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah.

