Prabowo Dianggap Berkomitmen Wujudkan Kemandirian Pupuk & Ketahanan Pangan

jpnn.com - JAKARTA - Bendahara Umum DPP Prabowo Mania 08 Bambang Widjanarko Setio menilai Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan dan memperkuat kemandirian pupuk dan ketahanan pangan nasional.

"Presiden Prabowo sering menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat Ketahanan Pangan Nasional melalui ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau dan capaian stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini patut mendapatkan apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia," kata Bambang, Kamis (30/4)

Bambang yang juga Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional (PKPEN) itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengumumkan capaian signifikan pemerintahannya dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional secara komprehensif.

"Presiden Prabowo mengapresiasi keberhasilan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pupuk karena telah menjamin ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani. Kebijakan di bidang pupuk ini adalah kebijakan yang berkeadilan dan keberpihakan kepada petani sejak awal masa pemerintahannya," kata Bambang.

Dia menuturkan bahwa rekor cadangan beras nasional kini berada pada level tertinggi dalam sejarah Indonesia. Capaian ini menjadi bukti realistisnya komitmen pemerintah dalam pengelolaan pangan dan hal-hal yang terkait di dalamnya secara komprehensif.

Menurut pria yang juga Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur ini, jaminan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau untuk petani, mengindikasikan bahwa pemerintah telah membuktikan kemampuannya dalam menjamin pasokan pupuk yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

"Pupuk kini bisa sampai ke seluruh petani dengan adil dan dalam jumlah yang memadai. Kebijakan ini juga berhasil menurunkan harga pupuk, membuatnya lebih terjangkau bagi para petani di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan petani dan seluruh rakyat Indonesia," kata Bambang.

Selain keberhasilan di sektor pupuk, pemerintahan Prabowo juga mengukir capaian historis dalam intensitas cadangan beras nasional.