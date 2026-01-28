Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Dijadwalkan Melantik Anggota Dewan Energi Nasional 2026-2030 Siang Ini

Rabu, 28 Januari 2026 – 14:15 WIB
Sejumlah anggota DEN mulai berdatangan ke Istana Negara menggunakan jas hitam dilengkapi dasi berwarna biru muda, pada Rabu (28/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 di Istana Negara,  Rabu (28/1) siang.

Berdasarkan pantauan JPNN.com pukul 13.41 WIB, sejumlah anggota DEN mulai berdatangan menggunakan jas hitam dilengkapi dasi berwarna biru muda.

Anggota DEN Mohammad Fadhil Hasan mengonfirmasi bahwa akan ada pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

"Itu katanya ada pelantikan," ucap Fadhil kepada wartawan.

Sekjen DEN Dadan Kusdiana menyebutkan bahwa anggota yang akan dilantik sebanyak 15 orang.

"Jadi, anggota DEN itu ada 15, 8 dari unsur pemangku kepentingan itu yang kepresnya sudah terbit lewat DPR. Kemudian, yang 7 ini anggotanya menteri,” kata Dadan.

Adapun menteri yang dilantik sebagai anggota DEN ialah yang berurusan dengan persediaan energi, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi.

“Menteri keuangan, menteri perhubungan, menteri pertanian, menteri LH (lingkungan hidup), kemudian menteri perencanaan pembangunan nasional,” ungkapnya.

