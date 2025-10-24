Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Dipastikan Hadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur

Jumat, 24 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26–28 Oktober 2025.

Oleh karena itu, Sugiono melanjutkan Presiden Prabowo kemungkinan bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Malaysia pada Sabtu (25/10).

"Mungkin (Presiden berangkat ke Malaysia) sebelum tanggal 26, 25 mungkin," kata Sugiono menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di sisi samping Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan yang sama, Sugiono menjelaskan dalam pertemuan tahunan ASEAN itu, Presiden Prabowo akan menyampaikan pandangannya mengenai penguatan posisi ASEAN.

"Ya, bagaimana memperkuat relevansi ASEAN, terutama relevansi ASEAN di tengah situasi yang seperti ini," ujar Menlu Sugiono.

Dalam rangkaian KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Presiden Prabowo rencananya didampingi oleh Menlu Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, kemudian kemungkinan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rangkaian penyelenggaraan KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, meliputi 25 pertemuan penting, antara lain menyoroti agenda strategis termasuk potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai serta posisi ASEAN terhadap situasi genosida di Gaza, Palestina. KTT ASEAN beberapa hari ke depan juga akan mencatat sejarah baru, mengingat 10 anggota ASEAN akan mengukuhkan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

Malaysia, yang pada tahun ini memimpin ASEAN sekaligus bertindak sebagai tuan rumah, menjelaskan pada tingkat pemimpin ASEAN terdapat sebanyak 14 pertemuan, sementara untuk tingkat menteri ASEAN ada enam pertemuan.

Menlu Sugiono menyebut Presiden Prabowo bakal menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur.

Sumber Antara

