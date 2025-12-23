Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Disebut Punya Lahan Sawit di Sumatra, Hashim Bilang Begini

Selasa, 23 Desember 2025 – 04:00 WIB
Hashim Djojohadikusumo. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membela sang kakak.

"Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia," ujarnya dalam acara "Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025" di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin (22/12).

Hashim menyebutkan aktor yang menyebarkan fitnah Prabowo memiliki lahan sawit adalah koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.

Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.

 Hashim menduga terdapat 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.

"Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini," katanya.

Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo bicara soal informasi Prabowo disebut punya lahan sawit di Sumatra.

