Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Gelar Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara

Selasa, 10 Maret 2026 – 20:38 WIB
Prabowo Gelar Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara - JPNN.COM
Peringatan Nuzulul Qur’an (turunnya Al-Quran) tingkat kenegaraan tahun 1447 Hijriyah, di Istana Negara, pada Selasa (10/3). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar peringatan Nuzulul Qur’an (turunnya Al-Quran) tingkat kenegaraan tahun 1447 Hijriyah.

Peringatan itu digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, dengan mengundang Cendekiawan Muslim dan pendiri Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Quraish Shihab, Qori M Zian Fahrezi, anak yatim, serta para menteri Kabinet Merah Putih.

Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kompak mengenakan baju koko putih lengkap dengan peci hitam.

Baca Juga:

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah ingin memperingati turunnya wahyu Al-Quran pada bulan suci yang penuh keberkahan.

“10 hari terakhir kita gunakan betul untuk menyambungkan kebersamaan spiritual bangsa lewat Nuzulul Quran,” ucap Cak Imin saat tiba di Istana Negara, pada Selasa (10/3).

Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan peringatan Nuzulul Quran juga sebagai pengingat bagi seluruh umay yang merayakan puasa.

Baca Juga:

“Dan kita semua diminta untuk terus membumikan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan masyarakat, permasyarakat negara,” kata dia. (mcr4/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto menggelar peringatan Nuzulul Qur’an (turunnya Al-Quran) tingkat kenegaraan tahun 1447 Hijriyah.

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  Nuzulul Qur’an  wapres gibran rakabuming raka 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp