Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Ini Hal Penting yang Dibahas
jpnn.com, HAMBALANG - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih, pada Minggu (11/1).
Rapat itu membahas agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan industri nasional, pengembangan teknologi, hingga proyek hilirisasi dan energi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa ratas digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
“Di hari Minggu ini, 11 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat," ungkap Teddy dalam keterangan resmi pada Minggu (11/1) malam.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Prabowo meminta adanya penguatan industri tekstil dan garmen nasional.
Salah satu langkah yang ditekankan Kepala Negara adalah dengan melakukan revitalisasi rantai pasok.
“Salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi rangkaian supply chain," jelasnya.
Selain sektor tekstil dan garmen, rapat juga membahas penguatan sektor otomotif/elektronik melalui investasi dalam pengembangan teknologi semikonduktor.