Prabowo Gelar Ratas di Hambalang, Ini Para Menteri yang Hadir

jpnn.com, HAMBALANG - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5). Rapat tersebut membahas perlindungan tenaga kerja hingga optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Pertemuan membahas berbagai isu strategis untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tulis Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Dalam pembahasan sektor ketenagakerjaan, Presiden Prabowo disebut memberikan perhatian terhadap aspirasi serikat pekerja dari berbagai daerah di Indonesia. Aspirasi tersebut menjadi bagian penting setelah pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan yang dinilai berpihak kepada pekerja saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Selain isu ketenagakerjaan, rapat juga menyoroti sektor pendidikan tinggi. Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar terlibat langsung dalam pembangunan di wilayah masing-masing.

Pemerintah secara khusus menekankan peran fakultas teknik di berbagai perguruan tinggi daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir mendampingi Presiden dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita.

Turut hadir pula KSAD Maruli Simanjuntak, KSAL Muhammad Ali, Kepala BIN M Herindra, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.