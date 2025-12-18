Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Gembira Rumah Hunian Sementara Pengungsi Agam Mulai Dibangun

Kamis, 18 Desember 2025 – 11:33 WIB
Prabowo Gembira Rumah Hunian Sementara Pengungsi Agam Mulai Dibangun - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan saat meninjau posko pengungsi dan pembangunan hunian sementara di Desa Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatra Barat, Kamis (18/12/2025). ANTARA/HO-Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, AGAM - Presiden Prabowo Subianto meninjau dan bertemu dengan warga terdampak bencana di Desa Salareh Aia, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Kamis (18/12).

Prabowo menargetkan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana akan rampung dalam satu bulan.

"Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan," katanya.

Presiden mengatakan dengan selesainya hunian sementara tersebut, warga diharapkan tidak perlu lagi tinggal di tenda pengungsian.

Setelah pembangunan hunian sementara rampung, Prabowo mengatakan Pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.

Presiden mengatakan pembangunan hunian tetap memiliki kualitas dan ukuran yang memadai, dengan luas sekitar 70 meter persegi.

"Kemudian segera setelah itu kami akan membangun hunian tetap. Dilihat sudah cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar 70 meter persegi," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana dan pemulihan kondisi di Agam.

Presiden Prabowo Subianto meninjau dan bertemu dengan warga terdampak bencana di Desa Salareh Aia, Kabupaten Agam, Sumbar.

