JPNN.com - Ekonomi

Prabowo Genjot Elektrifikasi 100 Gigawatt untuk Kurangi Impor BBM

Jumat, 10 April 2026 – 13:47 WIB
Prabowo Genjot Elektrifikasi 100 Gigawatt untuk Kurangi Impor BBM - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianti. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggenjot program elektrifikasi sebesar 100 gigawatt sebagai langkah strategis.

Hal itu untuk kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

Program tersebut mencakup peralihan dari pembangkit berbasis diesel ke energi yang lebih bersih, termasuk rencana penutupan 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN.

“(Program Listrifikasi) 100 gigawatt yang kita harapkan bisa dicapai dalam 2 tahun. Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan solar. Tidak,” ucap Prabowo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

Menurut dia, penutupan PLTD tersebut akan berdampak signifikan terhadap penghematan energi nasional.

“Dengan itu kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah yang di PLN akan kita tutup. Dari menutup itu, kita akan menghemat 200 ribu barrel sehari,” kata dia.

Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel BBM per hari untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Pemerintah menilai program elektrifikasi ini akan memangkas impor BBM secara signifikan.

Presiden Prabowo Subianto menggenjot program elektrifikasi sebesar 100 gigawatt sebagai langkah mengurangi impor BBM.

