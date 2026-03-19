JPNN.com - Nasional - Hukum

Prabowo Geram Atas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Kamis, 19 Maret 2026 – 22:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus harus diusut hingga ke dalang di balik peristiwa itu.

Menurutnya, tindakan itu merupakan kriminal serius yang tergolong sebagai terorisme.

"Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut!," kata Prabowo melalui keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diterima di Jakarta, Kamis.

Presiden menyampaikan hal itu dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis.

Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

"(Termasuk) siapa yang menyuruh, siapa yang membayar," katanya.

Prabowo juga menyatakan negara tidak akan menolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik.

Ia memastikan, jika ada keterlibatan aparat dalam kasus kekerasan itu, maka proses hukum harus berjalan tanpa "pandang bulu".

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus sebagai terorisme.

