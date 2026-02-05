Prabowo-Gibran Didorong 2 Periode, Golkar: Kami Fokus Kerja Capai Visi Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebutkan partainya saat ini komitmen bekerja menjalankan visi pemerintahan era Prabowo Subianto.

Hal demikian dikatakan Sarmuji menjawab pertanyaan terkait dukungan Presiden ketujuh RI Joko Widodo bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode.

"Kami konsentrasi dan fokus kerja mencapai visi Presiden dan target pemerintah," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (5/2).

Sarmuji mengatakan urusan 2029 bagi Prabowo menjadi lebih mudah ketika elemen pendukung pemerintah solid bekerja mewujudkan program.

"Insyaallah dengan kerja bersama yang solid, visi Presiden tercapai, Pak Prabowo akan makin dicintai rakyat. Kalau rakyat cinta urusan 2029 bisa lebih mudah," kata dia.

Sarmuji memastikan Golkar akan terus mendukung program Prabowo yang berpihak ke rakyat hingga 2029.

"Kami mendukung setiap visi dan program presiden Prabowo sampai tuntas," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah (Jateng) menyatakan dukungan bagi Prabowo-Gibran tetap menjabat sebagai Presiden dan Wapres RI selama dua periode.