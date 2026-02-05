Close Banner Apps JPNN.com
Prabowo-Gibran Didorong 2 Periode, Golkar: Kami Fokus Kerja Capai Visi Presiden

Kamis, 05 Februari 2026 – 13:21 WIB
Prabowo-Gibran Didorong 2 Periode, Golkar: Kami Fokus Kerja Capai Visi Presiden - JPNN.COM
Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebutkan partainya saat ini komitmen bekerja menjalankan visi pemerintahan era Prabowo Subianto. 

Hal demikian dikatakan Sarmuji menjawab pertanyaan terkait dukungan Presiden ketujuh RI Joko Widodo bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode.

"Kami konsentrasi dan fokus kerja mencapai visi Presiden dan target pemerintah," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (5/2).

Baca Juga:

Sarmuji mengatakan urusan 2029 bagi Prabowo menjadi lebih mudah ketika elemen pendukung pemerintah solid bekerja mewujudkan program. 

"Insyaallah dengan kerja bersama yang solid, visi Presiden tercapai, Pak Prabowo akan makin dicintai rakyat. Kalau rakyat cinta urusan 2029 bisa lebih mudah," kata dia.

Sarmuji memastikan Golkar akan terus mendukung program Prabowo yang berpihak ke rakyat hingga 2029.

Baca Juga:

"Kami mendukung setiap visi dan program presiden Prabowo sampai tuntas," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah (Jateng) menyatakan dukungan bagi Prabowo-Gibran tetap menjabat sebagai Presiden dan Wapres RI selama dua periode.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebut partainya saat ini fokus menyelesaikan visi pemerintahan Prabowo Subianto.

