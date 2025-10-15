Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Hadir di KTT Mesir, Seskab Bicara Peran Indonesia Mewujudkan Perdamaian Dunia

Rabu, 15 Oktober 2025 – 21:27 WIB
Prabowo Hadir di KTT Mesir, Seskab Bicara Peran Indonesia Mewujudkan Perdamaian Dunia - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto (tengah) didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya (kanan) dan Menlu RI Sugiono (kanan) saat menghadiri sebuah acara. Foto: Dokumen BPMI Setpres

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebutkan kehadiran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza menunjukkan bahwa Tanah Air makin dihormati dan diperhitungkan di kancah internasional. 

“Ini adalah momentum yang sangat baik bagi Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan persnya, Rabu (15/10).

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri KTT Sharm el-Sheikh di Mesir yang menghasilkan kesepakatan damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina.

Baca Juga:

Presiden AS Donald Trump juga hadir dalam KTT tersebut dan sempat menyanjung Presiden Prabowo.

Adapun, pertemuan bersejarah ini turut dihadiri Presiden Prancis, Raja Bahrain, Raja Yordania, Perdana Menteri Italia, Presiden Turki, Emir Qatar, Emir Kuwait, serta Perdana Menteri Inggris, Spanyol, dan Pakistan.

Teddy mengatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam KTT di Mesir menandai peran aktif Tanah Air dalam proses perdamaian di Palestina. 

Baca Juga:

“Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tetapi turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah khususnya di Palestina,” kata Seskab.

Teddy menyebutkan Presiden Prabowo selama ini memang dikenal memiliki perhatian khusus terhadap isu Palestina dan Timur Tengah.

Indonesia juga membuat aksi nyata mendukung Palestina. Salah satunya mengirimkan lebih dari 100 tenaga kesehatan dan dokter ke negara tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KTT Perdamaian Gaza  Perdamaian Dunia  Jalur Gaza  Palestina 
BERITA KTT PERDAMAIAN GAZA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp