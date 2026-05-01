Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Prabowo Hadiri Peringatan May Day di Monas, Lemparkan Topi ke Arah Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 – 09:14 WIB
Presiden Prabowo Subianto di atas panggung peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Monas, pada Jumat (1/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5).

Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.35 WIB dengan menggunakan mobil maung putihnya.

Kepala negara tampak mengenakan baju safari berwarna cokelat muda dipadukan dengan topi warna senada.

Baca Juga:

Kedatangan Prabowo disambut ramai oleh ribuan buruh yang hadir. Saat itu, mereka tengah bersama-sama menyanyikan lagu Kamu Ngga Sendirian yang dipandu oleh Band Tipe-x.

Kehadiran Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian naik ke atas panggung dan menyapa para buruh.

Baca Juga:

Tak hanya itu, Prabowo lalu melemparkan topi cokelat yang dikenakan olehnya ke arah buruh.

Pantauan JPNN.com di lokasi, peringatan Hari Buruh kali ini sedikit berbeda. Terdapat panggung besar yang diisi acara hiburan musik mulai dari band Kotak, Tipe-x, Ndarboy Genk, hingga Nassar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   May Day  Prabowo  Prabowo Subianto  Monas  Hari Buruh 
BERITA MAY DAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp