Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR/DPR, Kenakan Jas Abu-Abu

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:07 WIB

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menghadiri sidang MPR/DPR, pada Jumat (15/8).

Pantauan JPNN.com, Prabowo tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 08.36 WIB.

Prabowo tampak mengenakan jas abu-abu tua, kemeja putih, dasi biru muda, dan peci hitam. Kedatangan Prabowo disambut oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.

Selain Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah hadir di DPR RI.

Gibran disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengenakan kebaya hijau dan selendang merah.

Tak hanya itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga istri Presiden ke-4 RI Siti Nuriyah Wahid juga telah hadir di Komplek Senayan.

Adapun, Prabowo bakal memaparkan kinerja 300 hari pemerintahan serta APBN 2026 saat agenda sidang MPR/DPR.

"Pidato pagi hari besok, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan," ucap Kepala PCO Hasan Nasbi.