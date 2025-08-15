Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR/DPR, Kenakan Jas Abu-Abu

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:07 WIB
Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR/DPR, Kenakan Jas Abu-Abu - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto saat tiba di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8). Foto: tangkapan layar Youtube DPR RI

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menghadiri sidang MPR/DPR, pada Jumat (15/8).

Pantauan JPNN.com, Prabowo tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 08.36 WIB.

Prabowo tampak mengenakan jas abu-abu tua, kemeja putih, dasi biru muda, dan peci hitam. Kedatangan Prabowo disambut oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.

Baca Juga:

Selain Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah hadir di DPR RI.

Gibran disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengenakan kebaya hijau dan selendang merah.

Tak hanya itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga istri Presiden ke-4 RI Siti Nuriyah Wahid juga telah hadir di Komplek Senayan.

Baca Juga:

Adapun, Prabowo bakal memaparkan kinerja 300 hari pemerintahan serta APBN 2026 saat agenda sidang MPR/DPR.

"Pidato pagi hari besok, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan," ucap Kepala PCO Hasan Nasbi.

Presiden RI Prabowo Subianto mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menghadiri sidang MPR/DPR, pada Jumat (15/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Sidang Tahunan MPR   DPR RI  SBY  Jokowi  RAPBN  PCO  Hasan Nasbi 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp