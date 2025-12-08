Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Hapus Utang KUR Petani Terdampak Bencana, Bamsoet: Langkah Awal Pemulihan

Senin, 08 Desember 2025 – 10:46 WIB
Prabowo Hapus Utang KUR Petani Terdampak Bencana, Bamsoet: Langkah Awal Pemulihan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto menghapuskan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani terdampak bencana di Sumatera. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo memuji kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapuskan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani terdampak bencana di Sumatra.

Keputusan tersebut mencerminkan keberpihakan negara terhadap rakyat yang tengah mengalami musibah, sekaligus menjadi titik awal pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan terdampak.

Data BNPB terbaru mencatat lebih dari 900 korban jiwa dan ratusan masih hilang, sedangkan puluhan ribu warga mengungsi akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak awal Desember.

Baca Juga:

Ribuan hektare lahan pertanian rusak, ribuan rumah turut hancur serta akses logistik terputus.

“Menghapus utang KUR bukan semata keputusan administratif, melainkan empati dan komitmen moral terhadap rakyat terdampak bencana. Ini langkah awal pemulihan ekonomi warga, dan kebijakan tersebut harus segera ditindaklanjuti kementerian terkait melalui kerja sama dengan swasta, partai politik dan seluruh elemen masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet di Jakarta, Senin (8/12/25).

Ketua DPR RI ke-20 itu mengingatkan pemulihan pascabencana tidak bisa berhenti pada penyaluran bantuan darurat semata.

Baca Juga:

Turunnya daya beli masyarakat akibat hilangnya aset ekonomi harus direspons melalui program padat karya, pemberdayaan petani dan pelaku UMKM, serta pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih.

Pemulihan ekonomi warga juga harus berjalan selaras dengan jaminan sosial bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, perempuan kepala keluarga, dan keluarga miskin.

Presiden Prabowo Subianto menghapuskan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani terdampak bencana di Sumatera.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  DPR  Bamsoet  Utang KUR  petani  KUR Petani 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp