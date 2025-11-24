Prabowo hingga Anies Baswedan Diundang ke Reuni 212

jpnn.com, JAKARTA - Reuni 212 akan digelar pada 2 Desember 2025 di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Ketua Panitia Reuni 212 Habib Muhammad Alattas mengatakan bahwa sejumlah tokoh mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga para menteri Kabinet Merah Putih diundang untuk menghadiri acara tersebut.

"Kami mengundang, mengundang dari Presiden, Menteri Agama, kemudian ragam kementerian kita undang di sini ada Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kanwil Kementerian Agama DKI, Menteri Pertahanan, Mensesneg, begitu juga Gubernur, Wakil Gubernur terus ragam stakeholder," ucap Alattas, dikutip Senin (24/11).

Tak hanya Prabowo, panitia reuni juga turut mengundang eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk hadir ke acara reuni 212 di Monas tersebut.

"Beliau (Anies Baswedan) alumnus juga, artinya pernah hadir juga. Semoga semua bisa hadir lah, artinya kita pengen semua pihak, jadi sudah enggak ada bergrup-grup lagi,” kata dia.

Walau begitu, Alattas mengaku belum bisa memastikan siapa saja yang terkonfirmasi pasti untuk hadir dalam acara tersebut.

Dia berharap, para tokoh yang diundang dapat hadir karena reuni 212 bukan merupakan acara untuk umat Islam saja.

"Mudah-mudahan ini menjadi satu kebahagiaan kalau kemudian semua pihak hadir dalam acara 212, karena 212 ini bukan hanya milik ormas Islam, tapi milik bangsa Indonesia," tambahnya. (mcr4/jpnn)