JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Prabowo: Indonesia dan Australia Ditakdirkan Jadi Tetangga yang Baik

Rabu, 12 November 2025 – 15:12 WIB
Prabowo: Indonesia dan Australia Ditakdirkan Jadi Tetangga yang Baik - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Autralia Anthony Albanese saat meninjau Kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Sydney, Australia, pada Rabu (12/11). Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

jpnn.com, SYDNEY - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Australia menjalin hubungan yang sangat baik sebagai tetangga dekat.

Prabowo menekankan pentingnya semangat good neighbour policy atau kebijakan bertetangga baik sebagai landasan hubungan kedua negara.

Menurut dia, Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan sebagai tetangga yang saling menghormati dan saling membantu, terutama di saat menghadapi tantangan bersama.

Hal itu dia ungkapkan usai meninjau Kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Sydney, Australia, pada Rabu (12/11).

“Sudah takdir kita untuk bertetangga langsung, jadi marilah kita hadapi takdir kita dengan niat terbaik. Saya percaya pada kebijakan bertetangga yang baik. Tetangga yang baik itu penting,” ucap Prabowo.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia atas penyambutan hangat selama kunjungan kenegaraannya.

“Ini adalah kunjungan kenegaraan pertama saya ke Australia, meskipun saya sudah sering ke sini, dan saya senang telah diterima oleh Gubernur Jenderal pagi ini,” kata dia.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan penting dalam bidang pertahanan dan keamanan yang memperkuat kemitraan strategis antarnegara tetangga.

