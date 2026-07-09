Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo: Indonesia Dibicarakan Dunia Gegara Memimpin Pengurangan Emisi Karbon

Jumat, 10 Juli 2026 – 00:21 WIB
Prabowo: Indonesia Dibicarakan Dunia Gegara Memimpin Pengurangan Emisi Karbon - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia saat ini dibicarakan di dunia karena memimpin dalam hal pengurangan emisi karbon.

Hal itu dia katakan saat agenda Peluncuran B50 “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”, di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7).

“Jadi, saudara-saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita (Indonesia) dibicarakan di dunia, saya juga satu kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon,” ujar Prabowo.

Baca Juga:

Menurut Prabowo, para pemimpin dunia mengetahui Indonesia mempunyai program bahan bakar Biodiesel B50.

Penggunaan bahan bakar B50 disebut bisa mengurangi 44 juta ton karbon dioksida ekuivalen.

“Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh tim dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya,” kata dia.

Baca Juga:

Dia juga menyebut PLN akan mulai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt.

“Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt tahun ini. 100 gigawatt dalam dua tahun,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa Indonesia saat ini dibicarakan di dunia karena memimpin dalam hal pengurangan emisi karbon

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  Emisi karbon  B50  biodiesel 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp