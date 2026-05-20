JPNN.com - Nasional - Tokoh

Prabowo: Indonesia Sekarang Bisa Bantu Negara yang Lebih Kaya

Rabu, 20 Mei 2026 – 12:53 WIB
Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara RI. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa banyak negara saat ini meminta bantuan kepada Indonesia.

Hal itu dia katakan saat pidato dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Rabu (20/5).

Menurut dia, saat kunjungan kerja ke luar negeri, dirinya sangat dihormati sebagai Presiden Indonesia.

“Sekarang banyak negara minta bantuan kepada kita (Indonesia), mereka minta bantuan pupuk, karena produksi pupuk kita lebih,” ujar Prabowo.

“Kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan, India, Brasil, Filipina. Bayangkan, Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita,” imbuhnya.

Prabowo meminta agar hal itu tak membuat Indonesia sombong dan justru lebih percaya diri karena mendapatkan kepercayaan dari negara lain.

“Memang masih ada banyak kekurangan dan saya orang yang selalu mengajak 'ayo berani menghadapi kekurangan, berani menghadapi kesulitan',” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta agar jajarannya bisa mengatasi penyelewengan di Indonesia sehingga pembangunan lebih baik. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

