Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Prabowo: Indonesia Sudah Puluhan Tahun Tak Bisa Bikin Mobil Sendiri

Sabtu, 27 Juni 2026 – 16:40 WIB
Prabowo: Indonesia Sudah Puluhan Tahun Tak Bisa Bikin Mobil Sendiri - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto mengaku mempertanyakan kepada kalangan akademisi salah satunya mengenai Indonesia yang 80 tahun tidak bisa bikin mobil sendiri. Foto: Hafidz Mubarak A/foc/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku mempertanyakan kepada kalangan akademisi mengenai berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia, mulai dari benih gandum hingga industri otomotif nasional.

Prabowo mengatakan dirinya sering mendatangi kampus untuk meminta pandangan para ilmuwan dan profesor terkait berbagai persoalan tersebut.

Hal itu dikatakan Prabowo saat sambutan dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), pada Jumat (26/6) kemarin.

Baca Juga:

“Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 80 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD,” tanya Prabowo di hadapan para rektor dan guru besar.

“Kenapa kita tidak punya, kita beli 10 juta motor tiap tahun, kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia?” lanjutnya.

Meski demikian, Prabowo mengapresiasi kalangan perguruan tinggi. Sebab, menurutnya Indonesia kini mulai bergerak menuju kemandirian industri otomotif.

Baca Juga:

“Saya terima kasih kampus, saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri, terima kasih,” kata dia.

Eks Menteri Pertahanan itu mengaku memiliki kepuasan tersendiri saat dilantik sebagai presiden karena dapat menggunakan mobil buatan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan kepada kalangan akademisi salah satunya mengenai Indonesia yang 80 tahun tidak bisa bikin mobil sendiri

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  Mobil Indonesia  Motor  industri otomotif 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp