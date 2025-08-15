Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Prabowo Ingin Alokasikan Rp 244 T untuk Anggaran Kesehatan 2026

Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:47 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan menghadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata, karena pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara.

Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam paparan RAPBN 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8).

“Anggaran ksehataan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas san mempeeluas akses layanan asuransi kesehatan dgn program jaminan kesehatan nasional,” ucap Prabowo.

Menurut dia, anggaran kesehatan diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penuruan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.

Kemudian, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, melaksanakan cek kesehatan gratis.

“Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan, masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas,” kata dia.

Eks Menteri Pertahanan itu menuturkan setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesahatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan renta.

“Secara keseluruhan anggaran kesehatan 2026 dialokasikan Rp 244 triliun,” tuturnya. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

