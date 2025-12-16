Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Prabowo Ingin Bentuk Satgas Rehabilitasi, Legislator Gerindra: Itu Arah Kerja Konkret

Selasa, 16 Desember 2025 – 16:26 WIB
Prabowo Ingin Bentuk Satgas Rehabilitasi, Legislator Gerindra: Itu Arah Kerja Konkret - JPNN.COM
Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Foto: dok PG

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Azis Subekti mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto membentuk satgas atau badan untuk merekonstruksi serta merehabilitasi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana.

"Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja konkret," kata Azis melalui layanan pesan, Selasa (16/12).

Dia mengibaratkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ibarat gigi persneling yang harus diinjak secara tepat agar mesin tak ngeden.

Baca Juga:

Azis mengatakan rekonstruksi pascabencana penting dilakukan secara cepat agar warga terdampak tak dirugikan.

"Akibatnya korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah," ujarnya.

Azis meminta semua pihak tak salah memahami rencana pembentukan satgas atau badan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.

Baca Juga:

Terlebih lagi, menyebut satgas atau badan itu sebagai lembaga yang berpotensi membuat kerja berbelit.

"Badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah," kata dia.

Anggota DPR RI Azis Subekti mencatat beberapa hal yang perlu dilakunan selama proses rehabilitasi daerah terdampak bencana. Apa saja?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Azis Subekti  Gerindra  DPR 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp