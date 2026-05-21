JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Ingin Guru Makin Sejahtera, Gaji Naik

Kamis, 21 Mei 2026 – 11:31 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk menyejahterakan para guru di Indonesia.

Dia yakin dengan meningkatkan kesejahteraan guru, maka mutu pendidikan juga bisa terdongkrak.

"Saya ingin guru-guru di Indonesia sejahtera, mendapatkan gaji layak," kata Prabowo saat berpidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5).

Dia menegaskan guru yang sejahtera akan fokus memberikan pembelajaran bermutu kepada siswa.

Diakuinya hingga saat ini gaji guru ASN atau aparatur sipil negara masih rendah. Padahal, sumber pendapatan negara melimpah.

Menurut Prabowo, hal itu karena pendapatan negara yang masuk dari ekspor sumber daya alam dan mineral, seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan lainnya hanya 50 persen dilaporkan kepada negara. Sisanya disimpam di luar negeri.

"Bagaimana negara bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia kalau dananya dibawa ke luar negeri, makanya itu akan saya ubah," tegasnya.

Selama mekanisme ekspor tidak diubah, maka kondisinya tidak akan berubah. Itu sebabnya, pemerintan kata Prabowo sudah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tata kelola ekspor.

Prabowo  Presiden Prabowo  guru  Gaji Guru  ASN 
