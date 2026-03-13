Prabowo Instruksikan Menhub Pastikan Diskon Tiket Mudik Bisa Digunakan

Sabtu, 14 Maret 2026 – 02:48 WIB
Presiden Prabowo Subianto soal serangan AS-Israel ke Iran. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta bawahannya memastikan kebijakan diskon harga tiket transportasi untuk mudik Lebaran benar-benar terlaksana dengan baik.

Arahan itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas kesiapan pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, di Istana Negara, pada Jumat (13/3).

Prabowo secara khusus meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kebijakan potongan harga berlaku untuk berbagai moda transportasi yang digunakan masyarakat saat mudik.

“Saya minta menhub untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya baik diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol,” ucap Prabowo.

Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk membantu masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman merayakan Lebaran bersama keluarga.

Selain memastikan potongan harga berjalan, Prabowo juga menekankan agar pelayanan di seluruh fasilitas transportasi tetap dijaga selama periode mudik.

“Dan memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat,” kata dia.

Pemerintah menargetkan berbagai kebijakan tersebut dapat membuat arus mudik tahun ini berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

