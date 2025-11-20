Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Janji Bangun 66 Rumah Sakit Baru dengan Standar Lebih dari RS Emirates–Indonesia

Kamis, 20 November 2025 – 04:00 WIB
Presiden Prabowo saat meresmikan RS KEI di Solo, Jawa Tengah pada Rabu (19/11). Foto: dokumentasi Tim Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com, SOLO - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun 66 rumah sakit (RS) baru yang tidak kalah standarnya dengan RS Kardiologi Emirates–Indonesia (RS KEI).

Hal tersebut disampaikan Prabowo seusai meresmikan RS KEI di Solo, Jawa Tengah pada Rabu (19/11).

Menurut Prabowo, dirinya sudah mengalokasi dan sudah menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera membangun 66 rumah sakit baru.

“Dan sudah mulai dibangun, tetapi saya minta bahwa 66 (RS) ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini (RS KEI),” kata dia.

Prabowo juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membuat RS secanggih RS KEI di setiap kabupaten/kota.

Dia menargetkan RS tersebut dapat dibangun dalam jangka waktu empat tahun ke depan.

"Dalam empat tahun yang akan datang, kami akan berusaha mencapai itu. Kami berusaha, tetapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan bahwa pembangunan rumah sakit beserta tenaga medis penting dilakukan. Prabowo berencana menambah fasilitas dan pendidikan dokter hingga perawat. 

