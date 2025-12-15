Close Banner Apps JPNN.com
Prabowo Janji Turun ke Lokasi Bencana Banjir Bandang Sepekan Sekali

Senin, 15 Desember 2025 – 19:11 WIB
Prabowo Janji Turun ke Lokasi Bencana Banjir Bandang Sepekan Sekali - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung korban banjir dipengungsian di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumut. Foto: Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal turun ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra sepekan sekali.

Kunjungan itu untuk memastikan proses penanganan dan pemulihan di lokasi bencana berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.

Hal itu dia katakan dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12).

“Ke Sumatera Barat baru satu kali, rencananya saya akan segera ke sana lagi, saya merencanakan minimal seminggu sekali saya akan lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” ucap Prabowo.

Prabowo menuturkan bahwa upaya penanganan bencana bukanlah kerja individu, melainkan hasil kolaborasi dari berbagai pihak.

Eks Menteri Pertahanan itu mengaku jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, relawan, hingga berbagai lembaga turut bekerja bahu-membahu di lapangan.

“Tolong disampaikan bahwa itu sesungguhnya bukan hasil saya, itu adalah hasil kerja sama kita semua, terutama mereka-mereka yang di lapangan, mereka yang bekerja keras berminggu-minggu, mereka yang juga mempertaruhkan nyawa,“ kata dia.

Prabowo menambahkan bahwa bagi rakyat, kehadiran negara kerap dimaknai sebagai kehadiran langsung Presiden.

bencana sumatra  bencana banjir bandang  Prabowo  Prabowo Subianto 
