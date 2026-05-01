JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Janjikan Biaya Aplikator Ojek Online di Bawah 10 Persen

Jumat, 01 Mei 2026 – 13:27 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) didampingi sejumlah pimpinan organisasi-organisasi buruh menyampaikan pidato sambutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/app/nz

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal menurunkan biaya aplikator ojek online di bawah 10 persen.

Hal itu dia katakan saat berorasi di hadapan para buruh saat May Day atau Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5) malam.

Prabowo mengaku pengemudi ojek online telah bekerja keras setiap harinya hingga mempertaruhkan nyawa dalam mencari nafkah. Namun, potongan aplikator terlalu besar.

“Saudara-saudara, ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20 persen, gimana ojol setuju 20 persen bagaimana 15 persen berapa?,” tanya Prabowo.

“10 persen,” jawab buruh.

Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku masih tidak setuju dengan potongan 10 persen tersebut.

“10 persen saya katakan disini saya tidak setuju 10 persen, harus dibawah 10 persen,” kata dia.

Prabowo mewanti-wanti bahwa pihak aplikator ojol harus mau patuh dengan kebijakan yang ditentukan pemerintah.

