JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Janjikan Insentif Rp 1 M untuk Peraih Emas SEA Games 2025

Sabtu, 06 Desember 2025 – 21:02 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turut janji meningkatkan insentif bagi peraih medali emas di SEA Games 2025 dari Rp 500 juta menjadi Rp 1 miliar.

Hal itu dia katakan dalam acara pelepasan kontingen itu digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/12).

“Kita akan dorong, saudara-saudara, Menpora bagaimana? Yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggarannya 500 juta? Bisa dinaikan jadi Rp 1 miliar? Bisa,” ucap Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menyebutkan bahwa motivasi utama para atlet bukanlah materi.

“Jadi, ini bukan kita semua dinilai dengan materi, tidak, tidak bisa, tapi kau harus yakin bangsa kita bangsa yang besar,” kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa olahraga merupakan simbol kehidupan dan cerminan jiwa, serta kekuatan karakter suatu bangsa.

Untuk itu, pemerintah menargetkan pembangunan pusat pelatihan dalam skala besar sebagai bagian dari upaya pembinaan olahraga jangka panjang.

“Kita akan datangkan pelatih-pelatih yang terbaik dan kita akan bina dari usia dini, kita didik dari umur 8 tahun. Kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang,” tuturnya.

TAGS   SEA Games 2025  Medali Emas  Prabowo  insentif 
