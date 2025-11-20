Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo: Jembatan Kabanaran untuk Kembangkan Wisata Budaya

Kamis, 20 November 2025 – 11:05 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Jembatan Kabanaran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (19/11). Foto: Dokumentasi Tim Presiden Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11).

Infrastruktur yang diresmikan itu disebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan, penguatan sektor pariwisata, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

"Kami selalu bersyukur atas karunia kesehatan dan kedamaian, sehingga hari ini dapat berkumpul pada acara peresmian Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya Jembatan Kabanaran sebagai akses strategis yang membuka konektivitas menuju kawasan bersejarah.

Jembatan itu pun mendukung rencana pengembangan wisata budaya dan spiritual di wilayah tersebut.

"Jembatan ini diharapkan mempermudah konektivitas dan akses menuju daerah yang begitu indah, penting dalam budaya Jawa, dan penuh spiritualitas,” ungkap Prabowo.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen memperkuat sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa nasional dan pencipta lapangan kerja terbesar.

“Pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan penyerap lapangan kerja. Tahun ini, pariwisata meningkat 20 persen, salah satu peningkatan yang sangat berarti bagi ekonomi,” ungkapnya.

