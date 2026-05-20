Prabowo: Kadang Pilu Hati Saya, PDIP Kritiknya Keras Banget

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada PDI Perjuangan yang masih memberikan kritikan kepada dirinya.

Dia mengaku paham bahwa tidak semua partai harus mendukung pemerintahan yang dipimpin olehnya saat ini.

Hal itu dia katakan saat pidato dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, pada Rabu (20/5).

Baca Juga: Mbak Puan Bilang Kehadiran Prabowo Sangat Spesial

“Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu,” ucap Prabowo.

Prabowo menyebutkan bahwa PDIP berjasa atas demokrasi Indonesia karena berperan sebagai penyeimbang. Menurut dia, setiap pemimpin memang harus mau dikritik dan diawasi.

“Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu,” tuturnya.

Namun, dia mengaku sadar karena kritikan yang disampaikan oleh partai berlambang banteng itu pasti ada dasarnya.

“Walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Jadi, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian,” kata dia. (mcr4/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru:

