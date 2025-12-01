Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo: Kapal Besar Sudah Bisa Merapat di Sibolga, Hercules Tiap Hari Dikerahkan

Senin, 01 Desember 2025 – 14:14 WIB
Prabowo: Kapal Besar Sudah Bisa Merapat di Sibolga, Hercules Tiap Hari Dikerahkan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga eks direksi ASDP, yakni Ira Puspadewi, Harry Muhammad Adhi Caksono dan Muhammad Yusuf Hadi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kondisi alam yang ekstrem menimbulkan tantangan besar dan menyebabkan sejumlah jalur masih terputus.

Meski begitu, dia menjamin pemerintah memastikan seluruh upaya dilakukan untuk mempercepat pemulihan.

Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat meninjau penanganan bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Baca Juga:

“Memang kondisi alam sangat menantang, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kami segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” kata Prabowo dalam rilis resmi Biro Pers, pada Senin (1/12).

Menurut Prabowo, salah satu fokus utama adalah kelancaran distribusi bahan bakar di daerah terdampak.

Dia menyebutkan bahwa jalur logistik telah mulai terbuka, termasuk melalui jalur laut dengan masuknya kapal berkapasitas besar ke Pelabuhan Sibolga.

Baca Juga:

“Sekarang masalah BBM, tapi kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga,” kata dia.

Selain itu, dukungan udara terus dimaksimalkan. Pesawat Hercules dikerahkan setiap hari untuk mengangkut bantuan ke titik-titik yang dapat dijangkau.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan jalur logistik telah mulai terbuka, termasuk melalui jalur laut dengan masuknya kapal besar ke Sibolga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  Pelabuhan Sibolga  Hercules  bantuan  Bencana Banjir 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp