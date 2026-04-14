Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Internasional - Eropa

Prabowo ke Rusia Lagi, Konsultasi Geopolitik hingga Kerja Sama Energi

Selasa, 14 April 2026 – 07:22 WIB
Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan di Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026) ANTARA/Prisca Triferna

jpnn.com, MOSKOW - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa konsultasi geopolitik serta penguatan kerja sama di bidang energi dan ekonomi menjadi agenda utama dalam kunjungan kenegaraannya ke Rusia kali ini.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menilai pentingnya konsultasi geopolitik dengan para pemimpin dunia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Prabowo memandang Rusia sebagai mitra yang tepat karena negara tersebut dianggap berperan positif dalam menghadapi kondisi geopolitik.

Selain itu, dia juga berharap kedua negara dapat terus meningkatkan kerja sama strategis di tengah gejolak global saat ini.

"Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Putin yang telah menerima kunjungannya meski dengan pemberitahuan singkat.

"Terima kasih Yang Mulia, Presiden Putin, saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat. Tapi di tengah kesibukan Anda, Anda bisa terima saya, saya sangat terima kasih," kata dia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Rusia  energi  Geopolitik 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp