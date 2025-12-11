Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Prabowo ke Rusia, Putin Tahu Indonesia Punya Rencana Ini dan Siap Membantu

Kamis, 11 Desember 2025 – 09:23 WIB
Prabowo ke Rusia, Putin Tahu Indonesia Punya Rencana Ini dan Siap Membantu - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Hal itu disampaikan Putin pada pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025) waktu setempat.

Prabowo berkunjung ke Moskow setelah menuntaskan lawatan kenegaraannya di Islamabad, Pakistan.

Baca Juga:

Di Moskow, Rusia, Prabowo diterima Presiden Putin untuk kedua kalinya sebagai Presiden, sejak kunjungan terakhir di St. Petersburg, Rusia, pada Juni 2025.

Saat pertemuan dengan Prabowo, Putin menyampaikan bahwa negaranya punya prospek yang sangat baik di bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir.

"Saya tahu bahwa negara Anda memiliki rencana seperti itu, dan kami selalu siap membantu," kata Putin kepada Prabowo sebagaimana disaksikan dari tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/12/2025).

Baca Juga:

Selain masalah nuklir, Putin mengungkapkan Rusia juga tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang industri hingga pertanian.

Hubungan kerja sama strategis tersebut terus diperdalam dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Saat bertemu Presiden Prabowo, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku tahu rencana Indonesia ini dan menyatakan siap membantu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Vladimir Putin  Rusia  nuklir  Putin 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp