Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Dinikmati Rakyat, Bukan Segelintir Orang

Minggu, 24 Mei 2026 – 12:01 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat panen raya udang di Kebumen. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kekayaan yang ada di Indonesia harus dinikmati oleh rakyat.

Dia menyebutkan Indonesia adalah negara yang sangat kaya, tetapi banyak kekayaan yang justru “bocor”.

Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Dinikmati Rakyat, Bukan Segelintir OrangPresiden Prabowo Subianto turut serta memanen udang di Tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

Hal itu dia katakan saat sambutan usai panen di tambak Budi daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Desa Tegalretno, Ladang, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/5).

“Kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir saja,” ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku bertekad dan berusaha keras agar kekayaan alam Indonesia bisa dinikmati oleh rakyat.

“Saya akan berusaha sekuat tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia,” kata dia.

Adapun, dalam waktu 1,5 tahun menjabat, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengeklaim sudah melakukan banyak pencapaian.

Prabowo  Prabowo Subianto  panen udang  udang vaname  Kebumen  Presiden Prabowo  budi daya udang  swasembada pangan 
