Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Prabowo kepada Pimpinan Danantara: Sasaranmu Masih Jauh

Kamis, 12 Maret 2026 – 08:30 WIB
Prabowo kepada Pimpinan Danantara: Sasaranmu Masih Jauh - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat menghadiri tasyakuran HUT Ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Presiden Prabowo mengatakan Danantara memiliki Return on Assets (ROA) yang telah meningkat hingga 300 persen sepanjang tahun 2025. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengkritik adanya aturan yang menghambat audit untuk cucu perusahaan pelat merah, sementara BUMN induknya dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di hadapan para pejabat negara dan petinggi Danantara, Presiden Prabowo juga mengungkap rasa herannya ada satu entitas perusahaan negara yang memiliki total ratusan anak perusahaan dan cucu perusahaan.

"Ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi, kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan (BUMN) ndak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" kata Prabowo saat HUT Ke-1 Badan Pengelola Investasi Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga:

Presiden meyakini konsolidasi BUMN melalui Danantara menjadi keputusan yang tepat agar mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan dan potensi kebocoran kekayaan negara.

"Premis kita ternyata benar. Konsolidasi satu manajemen dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia, return on asset saya terima di atas 300 persen," ujar Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan pendapatnya mengenai tata kelola perusahaan yang baik bersumber pada hati yang bersih.

Baca Juga:

"Saya yakin dan percaya, kunci dari manajemen yang baik adalah di hati, di jiwa," kata Presiden Prabowo kepada jajarannya terutama yang duduk sebagai petinggi-petinggi Danantara.

Presiden juga mengingatkan capaian yang telah ditorehkan oleh Danantara dalam periode satu tahun terakhir masih belum cukup.

Presiden Prabowo menyebut , jika return on asset Danantara ditargetkan 5 persen, maka harus menyetor setidaknya Rp 800 triliun ke negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Danantara  Presiden Prabowo  BUMN 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp