Prabowo Kirim 11 Helikopter ke Lokasi Bencana Banjir di Aceh-Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 11 helikopter ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.

“Sampai dengan hari ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana,” tulis Teddy dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu (29/11).

Menurut dia, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi sejak 26 November 2025.

Helikopter tersebut secara simultan menjalankan operasi distribusi bantuan serta pemantauan dampak bencana.

“Sembilan helikopter sudah berada di lokasi sejak tanggal 26 November 2025 dan dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini,” kata dia.

Teddy menjelaskan bahwa seluruh helikopter tersebut difokuskan untuk operasi distribusi logistik secara terus-menerus, terutama menuju daerah-daerah terdalam dan kawasan yang akses daratnya terputus.

Seluruh operasi udara, dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan dan kondisi cuaca sebagai pertimbangan utama.