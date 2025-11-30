Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Kirim 11 Helikopter ke Lokasi Bencana Banjir di Aceh-Sumut

Minggu, 30 November 2025 – 00:18 WIB
Prabowo Kirim 11 Helikopter ke Lokasi Bencana Banjir di Aceh-Sumut - JPNN.COM
11 helikopter yang dikirimkan ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 11 helikopter ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.

“Sampai dengan hari ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana,” tulis Teddy dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu (29/11).

Baca Juga:

Menurut dia, sebanyak 9 helikopter telah berada di lokasi sejak 26 November 2025.

Helikopter tersebut secara simultan menjalankan operasi distribusi bantuan serta pemantauan dampak bencana.

“Sembilan helikopter sudah berada di lokasi sejak tanggal 26 November 2025 dan dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini,” kata dia.

Baca Juga:

Teddy menjelaskan bahwa seluruh helikopter tersebut difokuskan untuk operasi distribusi logistik secara terus-menerus, terutama menuju daerah-daerah terdalam dan kawasan yang akses daratnya terputus.

Seluruh operasi udara, dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan dan kondisi cuaca sebagai pertimbangan utama.

Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  Helikopter  Bencana Banjir  Teddy Indra Wijaya  bantuan 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp