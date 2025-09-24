Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Prabowo: Kita Harus Menjamin Keselamatan & Keamanan Israel

Rabu, 24 September 2025 – 12:31 WIB
Prabowo: Kita Harus Menjamin Keselamatan & Keamanan Israel - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025) siang waktu setempat. Foto: ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap two state solution (solusi dua negara) di Palestina.

Hal itu dipaparkan Prabowo dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) kemarin.

Solusi dua negara yang dimaksud adalah Indonesia bakal mengakui Israel bila negara tersebut menghentikan serangan dan mengakui Palestina sebagai negara.

Baca Juga:

“Kita harus mendukung Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel,” ucap Prabowo.

Menurut dia, hanya dengan solusi tersebut untuk menghasilkan kedamaian dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan.

“Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni,” tuturnya.

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa semua agama termasuk Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, harus hidup berdampingan.

“Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama,” kata dia. (mcr4/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap two state solution (solusi dua negara) di Palestina.

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pidato Prabowo  Prabowo Subianto  Israel  PBB  Prabowo 
BERITA PIDATO PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp