Prabowo Klaim Angka Kemiskinan Turun ke 8,47%, Terendah Sepanjang Sejarah

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim angka kemiskinan di Indonesia turun ke 8,47 persen saat satu tahun pemerintahannya.

Hal itu dikatakan Prabowo saat Sidang Kabinet setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, di Istana Negara, pada Senin (20/10).

“Ini saya diberitahu catatan oleh para pakar ini angka terendah sepanjang sejarah RI,” ucap Prabowo.

Prabowo mengaku bersyukur berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi, walaupun mengaku tak ingin cepat puas.

Dia juga mengungkapkan bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76 persen pada Februari 2025. Pencapaian ini juga merupakan yang terendah sejak krisis 1998

“Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Sekali lagi kita tidak boleh puas karena 4,67 persen dari 287 juta org itu angka yang cukup besar,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengeklaim bahwa bakal memikirkan nasib masyarakat yang butuh kerja dengan saksama.

“Semua paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan kita paham karena itu kita bekerja keras,” tuturnya.