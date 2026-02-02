Prabowo Klaim Banyak Negara Minta Kelapa Sawit, Bisa Hasilkan Solar hingga Avtur

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak negara yang meminta kelapa sawit kepada dirinya.

Menurut dia banyak pihak mempertanyakan terkait kebijakan dirinya yang ingin banyak memproduksi kelapa sawit.

Hal itu dikatakan Prabowo saat sambutan di hadapan para menteri, kepala lembaga, hingga pemimpin daerah dalam agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2).

“Saya ke dunia, keliling-keliling, hampir semua negara minta ke saya, kami mohon Indonesia tolong supply kelapa sawit, CPO,” ungkap Prabowo meniru permintaan kepala negara lain.

“Saya ke Mesir, Pakistan, Rusia, Belarus, di mana-mana, ‘tolong kelapa sawit, tolong’. Artinya it’s a very strategic commodities,” lanjutnya.

Menurut dia, kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng. Namun, bisa bermanfaat untuk berbagai produksi lainnya mulai dari cat dinding, makanan, roti, dan sebagainya.

“Sabun, berapa miliar rakyat dunia yang harus mandi, kecuali yang malas mandi,” kata dia.

Meski begitu, hal utama yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit dapat menghasilkan bahan bakar solar hingga avtur.