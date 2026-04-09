Prabowo Klaim Indonesia Tak Perlu Impor BBM Lagi dalam 3 Tahun

jpnn.com, MAGELANG - Presiden Prabowo Subianti menegaskan Indonesia mampu menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam tiga tahun ke depan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

?"Mungkin kita dua, tiga tahun lagi tidak perlu import BBM sama sekali," kata Presiden Prabowo.

Eks Menteri Pertahanan itu menjelaskan arget tersebut akan dicapai melalui program elektrifikasi 100 gigawatt yang diharapkan tuntas dalam dua tahun.

Program ini mencakup penutupan 13 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN yang selama ini mengonsumsi solar dalam jumlah besar.

Menurutnya penutupan belasan PLTD tersebut secara langsung dapat menghemat konsumsi solar hingga 200 ribu barel per hari.

Saat ini, Indonesia masih melakukan impor BBM sebanyak satu juta barel setiap hari, sehingga pengurangan penggunaan diesel akan memangkas ketergantungan impor sebesar 20 persen.

Selain elektrifikasi pembangkit, pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik serta pemanfaatan sumber energi terbarukan lain seperti pengolahan kelapa sawit dan minyak jelantah menjadi avtur.