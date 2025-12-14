Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Prabowo Klaim Sedang Tertibkan Pelaku Pembalakan Liar

Minggu, 14 Desember 2025 – 00:00 WIB
Prabowo Klaim Sedang Tertibkan Pelaku Pembalakan Liar - JPNN.COM
Presiden Prabowo (kiri). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com, LANGKAT - Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah tengah menertibkan para pelaku pembalakan liar.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Justru saya mau tertibkan semua itu (pembalakan liar). Sudah mulai kami tertibkan," ujar Prabowo usai meninjau pengungsian di MAN 1 Langkat, Sabtu (13/11).

Baca Juga:

Prabowo kembali menekankan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian alam di Sumatra.

Di hadapan masyarakat di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang sehari sebelumnya, dia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem.

“Kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” kata dia.

Baca Juga:

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan mitigasi bencana agar peristiwa serupa tak terulang lagi.

Dari hasil peninjauan langsung, Prabowo menilai posko-posko pengungsian dalam kondisi cukup baik. Berbagai kebutuhan warga terdampak bencana, khususnya kebutuhan pangan, perlahan mulai terpenuhi.

Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah tengah menertibkan para pelaku pembalakan liar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  pembalakan liar  Illegal Logging 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp