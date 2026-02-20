Prabowo Klaim Situasi Kemanusiaan di Gaza Menunjukkan Perkembangan Positif

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, saat ini menunjukkan perkembangan positif.

Dia menyebutkan aliran bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza juga telah terpenuhi, bahkan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Jadi, makan cukup, kebutuhan-kebutuhan lain mengalir deras. Kemudian kita lihat rencana-rencana ke depan nampaknya sangat serius,” ucap Prabowo usai pertemuan Board of Peace (BoP).

Presiden menegaskan Indonesia bersama negara-negara muslim yang hadir dalam forum tersebut berkomitmen penuh untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Satu-satunya jalan menuju perdamaian yang benar-benar permanen dalam konflik Israel–Palestina adalah melalui solusi dua negara (two-state solution), yakni berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Ya, bagi kita the real the only long lasting solution is two state solution,” kata dia.

Meski optimistis, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan jalan menuju penyelesaian menyeluruh masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.

“Tetapi, ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina,” tuturnya.