Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Kritik Belanja Daerah Tak Produktif, Singgung Mobil Gubernur Rp 8 Miliar

Jumat, 20 Maret 2026 – 14:23 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif.

Prabowo, bahkan menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp 8 miliar.

Menurut dia, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, tetapi anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.

Baca Juga:

Bahkan untuk perbaikan jembatan desa pun kadang harus diurus oleh presiden.

“Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Namun oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ucap Prabowo dalam video yang dikirimkan oleh Biro Pers, pada Kamis (19/3).

Dia menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.

Baca Juga:

“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” kata dia.

Sebagai perbandingan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Presiden Prabowo  mobil gubernur Rp 8 miliar  Belanja Daerah  dana desa 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp