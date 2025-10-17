Prabowo Kucurkan BLT Tambahan untuk 35 Juta Penerima Manfaat Selama 3 Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan kepada masyarakat selama tiga bulan terhitung lulai Oktober, November, dan Desember 2025.

Pemberian BLT itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di depan Kantor Pos Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/10).

“Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat,” ucap Airlangga.

Menurut dia, tambahan BLT ini lebih tinggi dari yang sebelumnya karena bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang.

“Kalau kami berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak. Dan ini desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional,” kata dia.

Dia menegaskan bahwa tambahan BLT tersebut di luar BLT reguler yang disalurkan oleh Kementerian Sosial setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako.

Adapun, penyalurannya akan dilakukan melalui bank milik negara yang untuk 18,3 juta mulai pekan depan.

“Yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti,” tuturnya. (mcr4/jpnn)