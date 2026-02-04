Prabowo Kumpulkan Eks Menlu-Wamenlu ke Istana, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan eks menteri luar negeri (menlu) dan mantan wakil menlu di Istana Negara Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Salah satu yang diundang oleh Prabowo untuk hadir pada pertemuan itu ialah Menlu RI periode 1999-2001 Alwi Shihab.

Menurut Alwi, undangan dari Prabowo tersebut untuk meminta masukan dari para eks menlu dan wamenlu.

“Pak Presiden panggil kami ini yang bekas menlu untuk mendapat masukan pendapat kami bagaimana, itu saja. Saya sudah ada masukannya, enggak bisa saya sampaikan, disampaikan di depan presiden,” ucap Alwi di Istana Negara.

Alwi menuturkan bahwa ada sekitar 20 orang yang diundang Prabowo ke Istana Negara. Masukan yang dihimpun Prabowo termasuk tentang langkah RI masuk ke Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Justru itu, Board of Peace itu apakah penting Indonesia ikut, apakah tidak penting. Itu yang akan dibahas,” kata dia.

Alwi berpendapat bahwa posisi Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tak selamanya buruk.

“Jadi, apa yang harus diperhatikan. Kita udah masuk, masa kita bilang keluar. Kan, enggak mungkin,” tambahnya. (mcr4/jpnn)