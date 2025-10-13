Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Isu Strategis Sektor Keuangan-Perbankan

Senin, 13 Oktober 2025 – 09:35 WIB
Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Isu Strategis Sektor Keuangan-Perbankan - JPNN.COM
Rapat Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam. Foto: Dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional.

“Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan,” kata Pras, panggilan akrab Prasetyo Hadi.

Baca Juga:

Presiden Prabowo juga menyoroti implementasi kebijakan terbaru pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diatur melalui peraturan pemerintah.

“Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kami keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor,” ungkap Pras.

Selain membahas isu strategis di sektor keuangan, pertemuan itu juga menjadi bagian dari agenda rutin Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan memperbarui pelaksanaan program pemerintahan.

Baca Juga:

“Sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu, kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi, setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para menteri,” kata dia.

Menurut Pras, dalam pertemuan itu Prabowo juga memberikan arahan dan pembaruan mengenai capaian program-program prioritas pemerintah di berbagai sektor.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Kertanegara, bahas isu strategis sektor keuangan dan perbankan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Menteri Kabinet Merah Putih  Presiden Prabowo  sistem keuangan  perbankan  Devisa hasil ekspor 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp