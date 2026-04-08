JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Kumpulkan Seluruh Pimpinan Kementerian-Lembaga untuk Rapat Besar di Istana

Rabu, 08 April 2026 – 14:00 WIB
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Foto: tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat besar antar-seluruh kementerian, lembaga, badan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo mengatakan rapat besar itu bakal berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Tak hanya para kepala dan wakil kementerian hingga lembaga, rapat itu juga mengundang para eselon satu.

“Bapak Presiden mengumpulkan seluruh kementerian, lembaga, tidak hanya menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga, atau kepala badan dan wakil kepala badan, tapi juga seluruh eselon satunya,” ucap Angga.

Menurut dia, Prabowo akan menyampaikan taklimat hal-hal strategis tentang kebijakan pemerintah, penyelenggaraan negara, hingga update situasi terkini.

Untuk itu, Prabowo merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon satu tak hanya pimpinan lembaga dan kementerian.

“Ya pastinya hal-hal yang strategis akan disampaikan Bapak Presiden. Ya, jadi nanti kita tunggu setelah acara ya,” kata dia. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

