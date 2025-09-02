Prabowo Kumpulkan Tokoh Agama, Doa Bersama untuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (1/9) malam.

Silaturahmi itu menjadi ruang dialog terbuka yang menegaskan komitmen Presiden untuk merawat persatuan bangsa, serta mendengar aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.

Sejumlah tokoh lintas agama hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy.

Lalu, Ketua Umum MUI Pusat KH. Anwar Iskandar, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Mgr. Antonius Subianto Bunjamin.

Selain itu, hadir pula Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum PERMABUDHI Philip K. Widjaja, serta Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Santoso Tanuwibowo.

Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty mengatakan pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang sangat guyub.

“Saya kira itu karakter kebangsaan kita, keguyuban yang lintas agama, yang lintas batas,” ucap Jacklevyn.

Dia berharap bahwa pertemuan dan keguyuban tersebut bisa didorong ke tengah masyarakat agar semakin damai.