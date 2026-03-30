Prabowo Kunjungan Perdana ke Jepang, Bakal Kerja Sama Bidang Pendidikan hingga Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri ke Jepang.

Prabowo diagendakan untuk melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito.

Prabowo beserta rombongan tiba pada Minggu (29/3), pukul 19.10 waktu setempat (WS).

Selain bertemu Kaisar Naruhito, dia juga dijadwalkan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi.

“Agendanya adalah ada pertemuan dengan kaisar dan tentunya juga dilanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri Takajie,” ucap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya.

Dia menyebutkan bahwa pertemuan itu tentu untuk memperkuat kerja sama persahabatan kedua negara.

Contoh kerja sama dalam hal perdagangan, teknologi, pendidikan, kehutanan, hingga lingkungan.

“Memang secara khusus Pak Presiden tentu akan banyak membicarakan hal-hal strategis yang menjadi selama ini menjadi kekuatan kerja sama kita dengan Pemerintah Jepang,” kata dia.